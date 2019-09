Visite guidate alla mostra "Bottega, scuola, accademia" e itinerari urbani a Verona

A settembre visite guidate alla mostra "Bottega, scuola, accademia" presso il Museo di Castelvecchio e nuove date per gli itinerari urbani alla scoperta di tesori poco conosciuti custoditi nelle chiese cittadine.

Visite guidate alla mostra

Sabato 7 settembre ore 16

DURATA: 1 ora

COSTO: 5 euro a persona più biglietto d'ingresso

BIGLIETTO: secondo tariffe vigenti

PAGAMENTO: Pagamento in loco all'arrivo

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il venerdì precedente alla visita alle ore 12

Posti limitati. Le visite avranno luogo solo con un minimo di iscritti

Itinerari in città

Itinerari nelle chiese cittadine alla scoperta della bottega dei Brusasorzi.

Sabato 14 settembre ore 9.30

Visita guidata in città: in destra Adige:

la cappella Giusti nella Basilica di Sant’Anastasia; le ante dell’organo in Cattedrale e la pala dell’altare maggiore nella chiesa di Sant’Elena (più opera di Farinati in Battistero); le pale d’altare nella chiesa di Sant’Eufemia.

Sabato 21 settembre ore 9.30

Visita guidata in città: in sinistra Adige:

la pala dell’altare maggiore nella chiesa di San Tommaso Cantuariense; la cappella Varalli nella chiesa di Santo Stefano; la “pinacoteca” della chiesa di San Giorgio in Braida.

DURATA: 2 ore e 30 minuti

COSTO: 10 euro a persona (per ogni itinerario)

PAGAMENTO: Pagamento in loco all'arrivo

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il venerdì precedente alla visita alle ore 12

Posti limitati. Le visite avranno luogo solo con un minimo di iscritti.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

Lunedi 9-13/14-15

da martedì a venerdì ore 9 -13 e 14-16

tel. 045 8036353 – 045 597140 - Web

segreteriadidattica@comune.verona.it