Visita guidata a Isola Rizza: alla scoperta di Villa Polettini con l’associazione La Pianura Cultura

La Pianura Cultura prosegue nell’organizzare le visite culturali nel nostro territorio del Basso Veronese: domenica 29 aprile alle ore 15,00 vi aspettiamo davanti al municipio di Isola Rizza per scoprire assieme questo bel Comune del Basso Veronese.

Alle ore 15,15 visiteremo Villa Polettini con il sig. Alessandro Pistoia per scoprire le meraviglie del Favretto e il tesoretto, unico esemplare nel suo genere storico. Custodito al Museo di Castelvecchio è composto da un gruppo di tredici oggetti di oro e di argento, ritrovati casualmente da un isolano mentre lavorava in un suo campo nell'inverno del 1873. Sono oggetti di fattura longobarda e probabilmente dell'inizio del VII secolo. Il pezzo più importante è un piatto in argento con un medaglione centrale a sbalzo con una scena di guerra, un cavaliere che trapassa con la sua lancia un guerriero. Ci sarà anche la sig.ra MARIA TERESA BERTOLOTTO a fare da guida alla visita.

A seguire alle ore 16,30 visita alla via 10^ La Dogana alla RICHENZA con le sue leggende in compagnia dello storico Luigi Pellini.

Alle ore 17,00 visita alla Croce del gallo e alle 17,30 alla Pieve di Santa Maria Janua Coeli, chiesetta dei primi Templari ricca di affreschi e misteriose simbologie. Un viaggio con i personaggi del tempo per rivivere le emozionanti avventure dei nobili signori delle terre basse.

Al termine aperitivo offerto con gli artisti della corrente letteraria Gli insonni.