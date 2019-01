Visita guidata interattiva di San Valentino a Verona: "La leggenda di Romeo e Giulietta"

Amore mio, mia sposa! La morte, che ha già succhiato il miele del tuo respiro, nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancor sulle tue labbra e le tue guance risplende rosea la gloriosa insegna della bellezza tua: su te la Morte non ha issato il suo pallido vessillo […]

Ecco, a te, amor mio! Bevo al mio amore! [beve il veleno] O onesto speziale! Il tuo veleno è rapido, e così, con un bacio, io muoio.

(Romeo: atto V, scena III)



Ma andò veramente così?



A metà strada tra realtà, storia e fantasia, vivete un racconto unico: quello della nascita della storia di Romeo e Giulietta nella città dell’amore.

Seguite le tracce di Antonio Avena, un personaggio fondamentale per la storia di Verona, ed aiutatelo nella ricerca degli indizi che lo porteranno a scoprire un finale diverso della tragedia che tutti conosciamo.



Condotti da una guida turistica abilitata, diventate parte integrante della storia che racconteremo insieme e tra monumenti, leggende, indovinelli, giochi e indizi, lasciate che la città di Verona riveli i suoi lati più romantici. Vivete una nuova esperienza.

Esplorate i misteri della storia. Visitate in un modo diverso una delle città più affascinanti del mondo durante il festival Verona in Love. Mettete in gioco la vostra curiosità e tutte le vostre abilità.

Dettagli del tour durante il Verona in Love 2019

Punto di partenza: scalinata del Palazzo della Gran Guardia, alle 09:30 di sabato 16 febbraio 2019.

Itinerario: Piazza Bra, Arena, San Niccolò, Casa di Giulietta, Piazza delle Erbe, Arche Scaligere, Palazzo Forti, Portoni Borsari, Castelvecchio. Tutti i monumenti saranno visitati solo all’esterno.

Durata: circa due ore e mezza.

Prezzo (inclusa dolce sorpresa finale):

20€ a persona

30€ la coppia

Prenotazione obbligatoria. In collaborazione con Assoguide Verona. La storia che racconteremo è opera di fantasia.