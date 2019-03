"La Carega e Sant'Eufemia", visita guidata dal quartiere alla sua chiesa

Domenica 17 marzo 2019 - LA CAREGA E SANT’EUFEMIA - “Un quartiere e la sua Chiesa”. Passeggiata tra il Cardo, il Decumano, le Mura Teodoricane e il fiume attraverso il quartiere dei Capitani e visita alla Chiesa dell’ex convento degli Agostiniani.



Incontro: ore 14.45 (inizio alle ore 15.00)

Dove : P. Garibaldi (lato B. Trento) davanti alla statua di C. Lombroso

Costo:* € 10,00 a persona; ridotto 5€ per ragazzi dai 12 ai 18 anni

Durata: circa 2 ore

Si raccomanda la prenotazione! La visita è garantita anche in caso di pioggia



Per info & prenotazioni potete chiamare il N 045/595047 oppure scrivere a info@guideverona.com