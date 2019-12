Visite guidate gratuite a Palazzo Barbieri

Proseguono il 3 gennaio 2020 alle ore 15.30 e alle 17 gli appuntamenti delle Visite guidate a Palazzo Barbieri. L'iniziativa trae spunto dal progetto “Io cittadino”, che da molti anni viene promosso dal Comune con l'obiettivo di far conoscere ai ragazzi la sede del Municipio di Verona e comprendere l’organizzazione e il funzionamento degli organi istituzionali che governano la città.

Il percorso di visita (con prenotazione obbligatoria) permette di approfondire la storia di Piazza Bra e di Palazzo Barbieri, in particolare di Sala Arazzi – con la presentazione delle due grandi tele della fine del Cinquecento “La vittoria dei Veronesi a Vaccaldo su Federico Barbarossa”, opera di Paolo Farinati, e “Cena in casa Levi" o "Cena in casa del Fariseo”, opera della Bottega di Paolo Caliari, detto il Veronese – e di Sala del Consiglio, con l'illustrazione della tela “Vittoria dei Veronesi sui Benacesi” opera di Felice Riccio detto Brusasorzi e dell’affresco “Cristo crocefisso tra la Madonna e San Giovanni” di autore ignoto.

Sarà possibile ammirare, nel grande Atrio, le sei lunette in bassorilievo opera degli scultori Mario Salazzari e Berto Zampieri e i due pannelli che raffigurano rispettivamente la pianta e la provincia di Verona, opera di Orazio Pigato e Guido Farina. Durante la visita si potranno scoprire opere d'arte di grande valore, mai esposte al pubblico, conservate in alcuni degli uffici di rappresentanza del piano primo di Palazzo Barbieri.

Durata della visita: 1 ora circa.

La visita è organizzata per un massimo di 25 – 30 persone a turno e sarà accompagnata da personale specializzato incaricato dall’Amministrazione. È richiesta la prenotazione nominativa e vincolata ad una data e ad un orario.

In caso di ritardo rispetto all’orario previsto per la visita non sarà più possibile accedere al Palazzo.

Le visite prenotate potrebbero essere annullate per ragioni istituzionali. In tal caso sarà possibile effettuare la visita in altra data. Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo, sino ad esaurimento della disponibilità. I visitatori dovranno presentarsi 10 minuti prima dell’inizio della visita muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità (qualora i dati anagrafici dei nominativi, indicati al momento della prenotazione, non coincidano con i dati risultanti dai documenti, non sarà consentito l’accesso). I minori di 14 anni devono essere accompagnati.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Segreteria didattica dei Musei Civici veronesi

tel. 045 8036353 - 597140

da lunedì a venerdì ore 9 - 13 e 14 -16;

dal 14 settembre anche il sabato mattina ore 9 - 13

Mail: segreteriadidattica@comune.verona.it

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=57241&tt=verona_agid