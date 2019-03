Il gigante della montagna: la rinascita di Forte Monte Tesoro

Forte Monte Tesoro faceva parte di un sistema difensivo creato dal Regio Esercito nei primi anni del '900 per proteggere l'allora confine con l'Impero Austro-Ungarico. Dopo anni di abbandono nel 2018, anno del centenario della fine della 1°Guerra Mondiale, la Fortezza è stata riaperta al pubblico in seguito ad un lungo e laborioso restauro. Saremo felici di vivere con voi l'emozione di entrare in spazi grandiosi che ci faranno tornare indietro nel tempo...Ad accompagnarvi ci saranno il nostro Presidente Dott.Riccardo Battiferro Bertocchi e l'esperto di architettura militare Arch.Fiorenzo Meneghelli.

Programma

ore 10.00 ritrovo

ore 10.30 inizio visita guidata con Dott. Battiferro Bertocchi e Arch.Fiorenzo Meneghelli

ore 12.00 fine visita guidata



Iscrizione Obbligatoria entro il 24/3/19

Max 20 partecipanti



Quota di partecipazione €25,00 comprensiva della quota d'entrata (per gli iscritti all'Associazione la quota sarà di €15,00, previa prenotazione e sarà comprensiva anche del costo biglietto d'ingresso)



Info e prenotazioni: tel 334 9028475

Per iscizioni visita www.musantiqua.it

email musantiquaverona@gmail.com info@musantiqua.it