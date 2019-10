Verona fortificata: visita guidata al castello San Felice

Visita guidata al castello San Felice: l'appuntamento è per sabato 12 ottobre, con la visita guidata gratuita organizzata dal Comune. L'invito è rivolto a tutta la comunità, perché possa partecipare al percorso di recupero delle fortificazioni veronesi avviato dall’amministrazione. Un patrimonio straordinario, che va valorizzato per renderlo fruibile a tutta la cittadinanza.

Le visite guidate si terrannò dalle 14 alle 19 a gruppi di 15 persone con partenze scaglioante ogni 20 minuti. L'accesso è da via Caroto (coordinate GPS 45.452898, 11.010365). Le auto potranno essere parcheggiate nella radura del vallo.

Visto il percorso su terrreno sassono sono obbligatorie scarpe chiuse e torcia. La visita è consentita solo ai bambini che abbiano compiuto almeno 12 anni comunque accompagnati. Vista che il percorso presenta passaggi stretti, onde evitare pericoli di ferimneti , è sconsigliato portare animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti al giunzaglio.

Poiché il percorso in programma non è completamente a misura di disabile, si consiglia di segnalare l’eventuale partecipazione di persone con ridotta capacità motoria, in modo da organizzare la visita nel migliore dei modi. Per segnalazioni o ulterirori informazioni scrivere alla mail veronafortificata@comune.verona.it.

Informazioni, iscrizioni e contatti

Per partecipare è necessario iscriversi su eventbrite.it. L'iscrizione attraverso la piattafoma eventbrite comporta l'accettazione dei termini di utilizzo definiti dalla piattaforma stessa.

