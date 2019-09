Turista nel tuo quartiere: camminata da via Albere a forte San Procolo

Una nuova iniziativa per camminare insieme. Sabato 21 settembre 2019 con il progetto "Camminata in via Albere Verona e dintorni – turista nel tuo quartiere" andremo in visita guidata all’interno di Forte San Procolo, in collaborazione con l'associazione "Verona Città Fortezza" che si fa carico del recupero e valorizzazione del Forte.

Si consiglia di indossare scarpe chiuse, portare con sè una torcia, indossare pantaloni lunghi, portare un'antizanzare. La visita è gratuita con libera donazione per supportare l'associazione "Verona Città Fortezza" nell'acquistare attrezzatura utile per il recupero del Forte. Con pioggerellina leggera l’uscita è confermata, il percorso all'interno del Forte per la maggior parte è al coperto.

DOVE - Ore 9.30 ritrovo (e ritorno) all’incrocio tra via Albere e via Palladio, lato angolo bar e aiuola verde, fai un cenno di saluto e unisciti a noi.

Informazioni e contatti

Inizio evento ore 9.30

Arrivo al Forte alle 10.

Durata della visita 1 ora e mezza

Ritorno in via Albere ore 12 circa

È un progetto dell’associazione Easy Green Verona ai fini della valorizzazione del territorio e delle relazioni di buon vicinato.

Web: Pagina Facebook di via Albere Verona

Mail: easygreenverona@gmail.com

Gallery