"A spasso con Dante" per la città di Verona: visita guidata nei luoghi danteschi

Si svolge sabato 2 marzo con partenza alle ore 15 da Piazza Bra, la camminata "A spasso con Dante". È una visita guidata, realizzata in collaborazione con le guide dell’associazione Ippogrifo, che si snoderà nei luoghi della nostra città in cui Dante ha vissuto e ha composto la Divina Commedia. Un percorso interamente cittadino che permetterà di vedere una Verona inedita e poco conosciuta.



Alla visita saranno presenti anche figuranti dell’Accademia Dantesca di Ravenna, vestiti in abiti del tempo, e attori che declameranno i canti della Commedia legati alla nostra città. La visita è effettuata con l'uso di audioguide ed avrà luogo con qualsiasi tempo: la prenotazione è obbligatoria.

Questo il percorso previsto:

Via Roma

Corso Cavour

Corso Portoni Borsari

Via Diaz

Lungadige Panvinio

Ponte Garibaldi

Lungadige San Giorgio

Ponte della Pietra

Regaste Redentore

Lungadige Re Teodorico

Lungadige Sanmicheli

Ponte delle Navi

Via Dogana

Via Filippini

Via Pallone

Piazza Bra

Per informazioni e prenotazioni: