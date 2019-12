Visita archeologica a Corte Sgarzerie: "Il Catasto A: un reperto eccezionale si racconta"

L'associazione Archeonaute è lieta di comunicare che domenica 15 dicembre 2019 alle ore 16 presso l'Area Archeologica di Corte Sgarzerie sarà inaugurata una nuova tipologia di visita guidata dal titolo "Il Catasto A: un reperto eccezionale si racconta", focalizzata su un eccezionale reperto rinvenuto durante gli scavi del Criptoportico e ad oggi non visibile da parte del pubblico. Si tratta del prezioso rinvenimento della tavola bronzea, un tempo esposta nel portico che circondava il tempio capitolino, che reca incisi alcuni limiti centuriali della campagna veronese in età romana, corredati dall'indicazione dei nomi degli antichi proprietari e dell'estensione degli appezzamenti terrieri, espressi nelle unità di misura romane.

Vista l'importanza del reperto, sia in sè, sia come straordinario documento storico, e vista la sua rarità (in tutta Europa se ne contano solo 5 esemplari), l'Associazione Archeonaute ha fatto realizzare una copia in resina della tavola, di dimensioni e colori uguali all'originale, al fine di mostrarla a cittadini e turisti e raccontarne l'eccezionale valore. Un archeologo dell'associazione accompagnerà i visitatori, oltre che alla visita della suggestiva area archeologica, alla scoperta di questo sconosciuto e importantssimo reperto veronese, dando la possibilità ai partecipanti di vederlo da vicno e toccarlo con mano. La realizzazione della copia è stata sostenuta dal contributo del Bando Cultura 2018 di Cariverona.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Domenica 15 dicembre ore 16

Costo: 5 euro a partecipante

Durata: 1 ora circa

Prenotazione obbligatoria

Posti limitati

Facebook: Archeonaute - Criptoportico di Corte Sgarzerie e Villa Romana di Valdonega

Instagram: Archeonaute Onlus

Prenotazioni: