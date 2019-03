I Virtuosi Italiani e il talentuoso violinista Teofil Milenkovich in concerto al Teatro Ristori

Venerdì 15 marzo alle ore 20.30, prosegue la rassegna concertistica del Teatro Ristori, con I Virtuosi Italiani e Teofil Milenkovich, giovane e talentuoso violinista vincitore del Premio Salieri 2018. Insieme proporranno “Cinema Fantasie” un programma articolato in due parti ben definite. Nella prima si potrà ascoltare il Concerto per Archi, capolavoro “classico” di Nino Rota, considerato da Riccardo Muti il compositore italiano più rappresentativo. Di seguito Poème Op. 25 di Ernest Chausson, nella preziosa versione originale dell’autore per violino, pianoforte e archi; in conclusione l’Introduzione e Rondo Capriccioso per violino e orchestra di Camille Saint Saens.

La seconda parte sarà interamente dedicata ai capolavori scritti per indimenticabili capolavori cinematografici, come “Il Gattopardo”, “Il Padrino”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta il West”, “Schindler’s List”, “Lezioni di Piano” e molti altri. Contemporaneamente all’esecuzione de I Virtuosi Italiani, verranno proiettate le immagini più significative dei film a cui si riferiscono, creando uno spettacolo unico, trasversale, che coinvolgerà e emozionerà il pubblico.

Lo spettacolo è il primo evento delle attività di VivoTeatro, un nuovo network promosso da Fondazione Cariverona per la valorizzazione di cinque importanti realtà teatrali del proprio territorio, il Teatro Ristori, il Teatro Comunale di Vicenza, il Teatro Salieri di Legnago, Teatro delle Dolomiti di Belluno e il Teatro delle Muse di Ancona. Dal 3 al 6 aprile sono programmate repliche al Teatro Comunale di Vicenza, al Comunale di Belluno e al Salieri di Legnago.

(fonte foto Teatro Ristori)