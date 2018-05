La violinista Ekaterina Belaya in concerto a Villa Scopoli

Venerdì 18 maggio 2018 alle ore 20:00, presso lo storico complesso di Villa Scopoli della Pia Società Don Mazza, nel cuore del Borgo antico di Avesa (VR), avrà luogo il concerto della giovane violinista Ekaterina Belaya, promessa del panorama musicale russo, violinista dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo e vincitrice del 2° Premio nella categoria Solisti al 21° Premio Internazionale di Musica Gaetano Zinetti 2016.



Aprirà l’esibizione la Partita n. 2 in re minore per violino solo BWV 1004 di J.S. Bach, la cui celebre Ciaccona finale rappresenta una delle vette più alte di tutta l’arte strumentale del compositore tedesco, a seguire il Capriccio n. 2 e n. 9 di N. Paganini ed infine la Sonata n. 3 per violino solo “Ballade” di E. Ysaÿe, compositore e violinista belga attivo tra Otto e Novecento.