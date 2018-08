Il gruppo veronese Vintage People in concerto al parco san Serafino di Oppeano

Le serate di Parco in musica 2018 al San Serafino di Oppeano proseguono alla grande. Giovedì 30 agosto con il gruppo veronese Vintage People e il loro coinvolgente spettacolo musicale.

Il gruppo Vintage People è nato recentemente ed è formato da musicisti professionisti. La grande passione per la musica, mista alla simpatia e creatività li ha portati a creare uno spettacolo unico nel suo genere. Una carrellata dei più famosi brani che hanno contrassegnato la storia della musica leggera del nostro paese a partire dagli anni trenta e sino alla fine degli anni sessanta. Alla chitarra: Carlo Berti. Al basso: Giuseppe Fumato. Alle percussioni: Nicola Berti. Alla fisarmonica: Massimo Florio. Alla voce: la poliedrica Paola Reani che con i suoi travestimenti legati alle varie epoche musicali e la sua travolgente simpatia sa conquistare il pubblico presente. Canzoni di Modugno, Buscaglione, Kramer arrivando fino alla Caselli e Celentano, insomma ce n'è per tutti i gusti!

Ampio spazio verrà riservato alla canzone popolare ed in particolare a quella veronese. “Riteniamo sia essenziale non perdere di vista la nostra tradizione e provenienza. Queste musiche hanno segnato la nostra storia. Le cantavano i nostri nonni ed i nostri genitori. Le canzoni sono il riflesso dell'epoca in cui nascono, ci raccontano il modo di vivere le emozioni, i desideri del momento, il contesto socio-culturale nonché politico che fa da contorno - spiega la responsabile di Vintage People Paola Reani; - Noi vogliamo che non vengano dimenticate queste melodie per mantenere viva la memoria di ognuno di noi. Perché la musica ha questa capacità di entrare direttamente nel nostro cuore, facendoci rivivere attimi e sensazioni, profumi e ricordi”. Paola Reani è anche musico terapista e perciò conosce bene gi effetti positivi della buona musica sull’umore.

I Vintage People si esibiranno per la prima volta a Oppeano il prossimo giovedì 30 agosto al parco San Serafino (via Piave). «Siamo carichi e non vediamo l’ora di poter incontrare questo pubblico. Sarà una esibizione vivace e molto divertente!», aggiunge Reani, che collabora anche con l’Associazione Volontari Oppeanesi - Avo come musicoterapista per il progetto del Centro Sollievo “La Genziana” a Vallese per anziani affetti da decadimento cognitivo. In caso di pioggia lo spettacolo gratuito si terrà comunque al Teatro Salus di via Dante Bertini a Ca’ degli Oppi.