Grande appuntamento al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio con "Vintage Garden"

Novità per il calendario eventi del Parco Giardino Sigurtà sarà "Vintage Garden": domenica 30 giugno 2019 dalle ore 10 alle 17 sarà una giornata dal sapore vintage! Tante le proposte per questo evento estivo, circondati da ninfee, ortensie e altre fioriture stagionali in una delle location naturalistiche più suggestive d’Europa.

Il look e i raduni nazionali del Vespa Club Valeggio, del Vespa Club Italia e dell’Associazione Memorabilia Club 3.0 Collezionisti Coca-Cola coinvolgeranno i visitatori in un divertente e colorato viaggio negli anni passati, grazie all’esposizione di vespe e di oggettistica Coca Cola da collezione come bottiglie, lattine, bicchieri, vassoi, spille, insegne, manifesti e calendari. Senza dimenticare la parata nei viali del Parco di centinaia di vespe, il tutto sulle note della musica retrò!

(fonte Facebook Parco Giardino Sigurtà)