Vintage Food Truck a Lazise

Presso il Parco Pra del Principe nel Comune di Lazise si terrà dall'11 al 13 ottobre 2019 l'evento "Vintage food truck".

In concomitanza con l' evento "Antiquatia, vintage e tesori d'oriente" e in collaborazione con Brewery Festival, ci sarà la possibilità di degustare del buonissimo street food e immergersi in un'atmosfera vintage nel cuore della città di Lazise.

L'ingresso è libero.

Orari:

Venerdì 11 ottobre: dalle 15 alle 22.30

Sabato 12 ottobre: dalle 10 alle 22.30

Domenica 13 ottobre: dalle 10 alle 22.30

Informazioni e contatti

GardaLanding

Mai: info@gardalanding.it

Tel. +39 366 898 8058



Ci trovi anche su www.vivivintage.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/Vivi.il.Vintage

Evento Facebook