"Vino in corte" a San Briccio di Lavagno

A San Briccio di Lavagno dal 6 all'8 settembre sono in arrivo i sapori dell'arte con la manifestazione "Vino in corte". Un diverso approccio alla degustazione del vino, affiancando all’assaggio di cose buone, la presenza di cose belle, attraverso le quali veicolare i valori dell’arte e della cultura.

Nelle caratteristiche corti del borgo di San Briccio potrete immergervi in un evento enogastronomico innovativo, un percorso esperienziale arricchito da musiche, immagini, letture: ogni corte sarà dedicata ad un importante artista o ad un tema specifico. Abbineremo ad ogni artista selezionato i vini e i prodotti tipici di uno o più territori ad esso legati. I nostri esperti saranno come sempre a disposizione per servire e consigliare i visitatori, accompagnandoli in questa nuova avventura targata SBIF.

Programma

Sabato 31 agosto 2019 - evento inaugurale

ore 20.45 - la compagnia teatrale “Gli Insoliti Noti” presenta la commedia “La Nuda Proprietà” (presso Forte San Briccio)

Venerdì 6 Settembre 2019

ore 19 Apertura Corti per degustazioni enogastronomiche

Sabato 7 Settembre 2019

ore 15 Fiabe in Corte – appuntamento dedicato ai più piccini

ore 16 presentazione di nordic walking ed escursione “Dalle Corti alle Colline” accompagnati dall’associazione Escursioni in Movimento

ore 19 Apertura Corti per degustazioni enogastronomiche

ore 19.30 Serata culturale: “Altari e Confraternite dell'Antica Pieve; note storiche e antiche melodie” (presso la chiesa parrocchiale di San Briccio) con la partecipazione del Gruppo vocale e strumentale San Filippo Neri

Domenica 8 Settembre 2019

ore 16 Eliminatorie e Finale “XIII Corsa delle Botti”

dalle ore 17.30 Visite guidate a “Forte San Briccio” con partenza dal piazzale della Chiesa

ore 18.30 Apertura Corti per degustazioni enogastronomiche

Informazioni e contatti

