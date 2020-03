A Verona la 54esima edizione di Vinitaly, il "Salone Internazionale dei vini e distillati"

La 54esima edizione di Vinitaly si terrà da domenica 14 a mercoledì 17 giugno 2020 a Verona. Il programma degli appuntamenti in calendario della 54esima edizione del "Salone Internazionale dei vini e distillati" di Verona è disponibile sul sito web ufficiale (http://www.vinitaly.com/).

Vinitaly è la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino organizzata da Verona Fiere. In occasione di Vinitaly, la città di Verona farà inoltre da cornice allo speciale evento fuori salone "Vinitaly and the City" che si terrà dal 12 al 15 giugno 2020.

Vinitaly anche quest'anno ospiterà oltre 4.600 aziende espositrici, più di 40 Paesi produttori e circa 400 eventi in 4 giorni: degustazioni tecniche, prestigiose verticali, walk around tasting e focus sui principali mercati. Ci saranno aree tematiche dedicate al vino biologico certificato Vinitalybio, alla produzione internazionale International wine, al canale Ho.Re.Ca Vinitaly Tasting – The DoctorWine Selection, agli accessori e complementi per ristorazione e sommellerie Vinitaly Design e la novità 2020 Micro Mega Wines – Micro Size, Mega Quality che presenta una selezione di aziende con piccole produzioni, a varietà indigena e internazionale, ma ad alto tasso qualitativo.

Informazioni e contatti

Orari:

Continuato dalle 9.30 alle 18.

Da domenica a martedì l’ingresso è consentito fino alle 17.

Mercoledì l’ingresso è consentito fino alle 16.

Biglietti:

Biglietto giornaliero: 90 euro – acquistato online: 85 euro.

Abbonamento (4 ingressi): 160 euro – acquistato online: 150 euro.

Help Phone:

Tel. 045 8298561 (orario: dalle 9 alle 13 - 14-18)

Per il mantenimento dello standard professionale, Vinitaly è aperto esclusivamente agli operatori specializzati, maggiorenni: non è permesso l’ingresso ai minori di 18 anni, anche se accompagnati. La registrazione è obbligatoria.

Web: https://www.vinitaly.com/it/verona/

- https://www.facebook.com/vinitalyofficial/

Evento Facebook