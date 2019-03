Dal centro storico a San Zeno e all'Arsenale, è in arrivo a Verona "Vinitaly and the city"

A Vinitaly and the city, il fuori salone del vino in programma da venerdì 5 a lunedì 8 aprile 2019, troverete la possibilità di condividere indimenticabili emozioni nella cornice di una delle città più affascinanti al mondo: Verona.

Location suggestive e vini insuperabili

Centro storico

Vini Rossi Italiani, Selezione Champagne, Enoteca Regionale, Food truck gourmet, incontri e spettacoli.

Arsenale

Bollicine, Grandi Vini Italiani, Enoteca Regionale, Food truck gourmet, performing arts.

San Zeno

Vini bianchi e Rosè, Vini Internazionali, Enoteca Regionale, Food truck gourmet e concerti.

Non mancheranno visite guidate sull'Adige e molte altre iniziative che animeranno le piazze e luoghi più suggestivi della città. L'imperdibile Fuori salone di Vinitaly sta arrivando.

Giorni e orari

Venerdì 05 aprile: 17:00 – 24:00

Sabato 06 aprile: 11:00 – 24:00

Domenica 07 aprile: 11:00 – 24:00

Lunedì 08 aprile: 17:00 – 24:00

​INGRESSO: gratis

TASTING VINI - carnet token degustazione 15€ (5 token + Bag della manifestazione fino ad esaurimento scorte).

Ulteriori informazioni

Web: http://www.vinitalyandthecity.com/

(fonte Facebook Vinitaly and the city)