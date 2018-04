Soave festeggia 50 anni di Doc con Vinitaly and the City: il programma completo

È stata presentata presso la Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, la prima edizione del Vinitaly and the City a Soave, il fuorisalone della manifestazione internazionale dedicata al vino. La manifestazione, in programma dal 13 al 15 aprile, prevede degustazioni, eventi e piatti tipici nella terra del vino Soave.

Le degustazioni, a cura del Consorzio, si terranno nel cortile del Palazzo del Capitano e in piazza Mercato dei Grani. Il ticket, dal prezzo di 12 euro, darà diritto a un assaggio di piatti tipici nei punti ristoro e a tre calici di vino, con sommelier qualificati a guidare il visitatore durante l’esperienza. Gli ospiti potranno scegliere tra 60 diversi Soave prodotti da 35 aziende.

L’arrivo di Vinitaly and the City sarà, inoltre, l’occasione per celebrare i 50 anni della Doc, riconoscimento ottenuto dal Soave nel 1968.

PROGRAMMA

Venerdì 13 aprile

Inaugurazione e sfilata d’apertura alle 17.30 nel centro storico. Seguirà, nel cortile del Palazzo del Capitano, la consegna dell’attestato di “Primo Paesaggio Rurale Storico Italiano” ai sindaci dei 13 Comuni del Soave. La serata proseguirà poi presso la Cantina Rocca Sveva dove si terrà un’asta, dedicata ad aziende e ristoratori, per la raccolta fondi per il restauro della cinta muraria di Soave. Per l’occasione la Cantina Sociale ha realizzato una limited edition del Soave Classico Rocca Sveva, che verrà messa all’asta. In piazza Mercato dei Grani le degustazioni inizieranno alle 19.30 e la serata proseguirà con dj set e animazione a cura di Kaboom Party.

Sabato 14 aprile

Dalle 16 alle 19 sarà possibile effettuare escursioni in elicottero per scoprire dall'alto le bellezze storiche e i vigneti di Soave, con partenza dal campo sportivo di viale della Vittoria. Apertura punti degustazione alle 17; serata musicale dedicata al rock anni ’70 e ’80 con live del gruppo “Nuova Versione” in piazza Mercato dei Grani e concerto del coro “Città di Soave” al Palazzo del Capitano.

Domenica 15 aprile

Dalle 9 alle 18 è in programma il Mercatino dell’Antiquariato lungo le vie del centro storico. I punti degustazione rimarranno aperti dalle 11 alle 22. Alle 15.30, lungo via Roma, ci sarà la sfilata della Banda con majorettes di Loreggia (PD).

Sono inoltre previste altre escursioni in elicottero alla scoperta dall’alto delle colline del Soave. I voli sono in programma dalle ore 16 alle 19 e il punto di partenza sarà sempre presso il campo sportivo di viale della Vittoria.

Nel pomeriggio è in programma la sfilata delle majorettes e, alle 21, a chiudere la tre giorni, il concerto del corpo bandistico “Mons. L. Aldrighetti” nel cortile del Palazzo del Capitano.

Vinitaly and the City coinvolgerà, oltre Verona e Soave, anche i Comuni di Valeggio sul Mincio e Bardolino.