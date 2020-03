Degustazioni, musica live e divertimento a Bardolino con "Vinitaly and the City" 2020

"Vinitaly and the City" torna a Bardolino dopo il successo dell'edizione 2019! La splendida Villa Carrara Bottagisio e il parco antistante, affacciati sul lago di Garda, ospiteranno dal 3 al 5 aprile 2020 i consorzi vinicoli e le aziende produttrici dei vini veronesi in decine di punti degustazione.

Un'area coperta sarà dedicata al food con piatti tipici del territorio declinati in menù di montagna, di lago e di pianura. Spazio anche alla musica a Parco Carrara Bottagisio, per un dolce accompagnamento nel percorso alla scoperta dei vini e delle specialità scaligere.

Spazio poi alle degustazioni guidate con i sommelier della Fisar, showcooking con famosi chef, laboratori di avvicinamento al vino e decine di altri appuntamenti da non perdere.

Informazioni e contatti

Web: http://www.bardolinotop.it/

- https://www.facebook.com/fondazionebardolinotop/

Evento Facebook