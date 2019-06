Vini veronesi e musica sul lago con l'evento "Rewine 2019"

Giovedì 18 e venerdì 19 luglio dalle 18 alle 24 è in arrivo alla Dogana Veneta di Lazise l'appuntamento con "Rewine 2019". L'evento che unisce i vini veronesi e la sapienza dei loro produttori con l'atmosfera unica del lago di Garda e tanta musica live.

In degustazione oltre 100 vini del territorio presentati dagli stessi produttori e accompagnati da prodotti tipici, il tutto all'interno della storica Dogana Veneta di Lazise di fianco al porticciolo.



• 2 Giorni di degustazioni

• 100 vini in assaggio

• Musica Live fronte lago

• Prodotti tipici del territorio



Maggiori info e biglietti in prevendita su: https://rewine-verona.com/.



Prezzo biglietto € 15

(fonte Facebook Rewine)