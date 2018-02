Vincenzo Manca e Marco Santagata presentano in Feltrinelli il libro "Un meraviglioso accidente. La nascita della vita"

Lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, Vincenzo Manca, matematico-informatico e Marco Santagata, noto e stimato petrarchista e dantista, presentano il nuovo libro "Un meraviglioso accidente. La nascita della vita" (Mondadori). Modera il prof. Mario Pezzotti dell'Università di Verona.

Due voci originali che insieme riescono nel tentativo ambizioso di trasmettere, con una narrazione semplice, le idee di base sulla vita in forma non "scientificamente confezionata".

Il libro racconta in forma narrativa la storia del nascere e svilupparsi della vita partendo dal Big Bang e soffermandosi sulla logica con la quale si sono formati gli atomi, e poi le molecole e le cellule. I protagonisti del racconto sono dunque atomi, molecole, cellule, organismi e specie. Per questo motivo si evitano formule e non si citano scoperte, date e riferimenti storici. Il che, però, non significa che non vengano esposte tesi e punti di vista maturati nel corso di ricerche scientifiche decennali.