In piazza San Zeno torna a Verona il fantastico "Villaggio di carnevale"

Il "Villaggio del carnevale" torna a Verona dal 18 al 24 febbraio 2020 in piazza San Zeno, che è il cuore del carnevale, si alterneranno momenti di musica, intrattenimento e spettacolo: una settimana all’insegna della condivisione, del divertimento e della solidarietà.

Saranno allestiti all’interno della piazza diversi stand gastronomici della tradizione veronese con la partecipazione di Migross e, tra i piatti protagonisti, gli immancabili gnocchi realizzati da ABEO con la collaborazione del Pastificio Rana. I proventi saranno destinati ai progetti sostenuti dall’associazione.

In piazza San Zeno saranno allestiti anche tre punti bar, un truck hospitality, dove sarà possibile incontrare i personaggi protagonisti degli show e infine un’area coperta per “gustare” gli eventi anche in caso di mal tempo. Il "Villaggio del Carnevale", organizzato dal Comitato del Bacanal, aprirà tutte le sere a partire dalle 18 con selezionati dj set.

Il programma

Martedì 18 febbraio a inaugurare la manifestazione salirà sul palco una delle band più amate di Verona “ Alberto Salaorni & Al-B band” ; mercoledì 19 febbraio, l’animazione della serata universitaria sarà affidata alla nuova emittente “Radio Wow” .

alle 20, lo sport veronese sarà protagonista, grazie alla presenza dei per . Venerdì 21 febbraio si festeggia il 490esimo “Venardi Gnocolar” e, per l’occasione, il Villaggio di Carnevale aprirà le porte dalle ore 12 in attesa dell’arrivo della sfilata allegorica con il Papà del Gnoco . Testimonial di eccezione della giornata sarà l’attore e musicista Jerry Calà . La serata di festa proseguirà con lo show di dj ANS di Radio Bruno .

il Villaggio aprirà dalle 12 con i piatti della tradizione e, dalle 16, è in programma l’animazione per i più piccoli con per proseguire poi con il concerto di . Domenica 23, il Villaggio aprirà alle 12 . Alle 14, 100 cavalieri provenienti da tutta Italia parteciperanno alla rievocazione storica della cavalcata di Tommaso da Vico che, partendo dall’Arsenale, arriverà in piazza San Zeno. La giornata del Villaggio proseguirà con la presenza della mascotte di Gardaland Prezzemolo And Friends . Dalle 19 dj set per arrivare a festeggiare la serata con "Company in action" con Radio Company .

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/481293222544201/