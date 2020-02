"Il villaggio del carnevale" in piazza San Zeno a Verona si tinge di gialloblu per una notte

"Hellas Verona by Night", ovvero una serata dedicata al club scaligero. Giovedì 20 febbraio, alle ore 20, in piazza San Zeno, a nome della città, degli organizzatori e dei Calcio club gialloblù, sarà premiato il capitano dell’Hellas, Giampaolo Pazzini, per i suoi 50 gol con il Verona. Ma non è tutto. Sarà presente sul palco de “Il Villaggio del Carnevale” una delegazione della dirigenza del club, del settore giovanile e della squadra femminile. Sarà una splendida occasione per condividere la passione e i valori dello sport, un momento che permetterà alla città di "abbracciare" i suoi beniamini.

"Il Villaggio del Carnevale" aprirà le porte già per l’aperitivo alle 18, sarà poi possibile cenare ai diversi stand gastronomici della tradizione veronese allestiti in piazza con la partecipazione di Migross e, tra i piatti protagonisti, gli immancabili gnocchi preparati da ABEO con la collaborazione del Pastificio Rana. I proventi saranno destinati ai progetti sostenuti dall’associazione. Ma non è tutto. In piazza San Zeno anche tre punti bar, un truck hospitality, dove sarà possibile incontrare i personaggi protagonisti degli show e infine un’area coperta per “gustare” gli eventi anche in caso di maltempo.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/481293222544201/

(Giampaolo Pazzini vs Juventus - foto credit Francesco Grigolini – Fotoexpress)