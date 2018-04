Un weekend immersi tra i profumi e colori della primavera con "Villafranca in fiore"

Ritorna l'appuntamento più fiorito e profumato dell'anno: "Villafranca in Fiore". Le vie della nostra città si coloriranno di piante e fiori con espositori provenienti da tutta Italia.

L'associazione Bonsaistica "Verona Bonsai" parteciperà con uno stand espositivo, dove saranno in mostra le piante dei membri dell'Associazione, alla manifestazione flovivaistica "Villafranca in fiore" in programma dal 21 al 22 aprile 2018.

Sarà disponibile anche un angolo "S.O.S. Bonsai" per tutti gli appassionati che vorranno avere qualche delucidazione sul come prendersi cura delle proprie piante.