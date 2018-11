A Villafranca debutta lo spettacolo "From people to people - Storia di un viaggio"

Debutta all’Istituto Carlo Anti di Villafranca di Verona “From People to People - storia di un viaggio”, uno spettacolo teatrale giornalistico intenso e appassionante, in grado di far comprendere in maniera semplice e mai pietistica, l’importanza dei piccoli gesti di solidarietà.

La performance, realizzata da Luca Pagliari, giornalista e storyteller e HUMANA People to People Italia, l’organizzazione umanitaria che sostiene e realizza progetti di sviluppo nel sud del mondo attraverso la raccolta degli abiti, è la prima di sei tappe che arriveranno nelle scuole di diverse città italiane. All’evento di venerdì, organizzato con il supporto del Comune di Villafranca di Verona, parteciperanno oltre 200 ragazzi di diverse scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Il racconto parte dalla vicenda reale di Luca Pagliari che dopo aver donato alcuni abiti che non indossa più nei contenitori HUMANA, decide di seguirne il percorso per conoscere la filiera dell’organizzazione e toccare con mano il lavoro dell’organizzazione in Malawi, visitando alcuni progetti di sviluppo in loco. Da questa intensa esperienza nasce la necessità di condividere con gli altri un punto di vista nuovo, semplice e allo stesso tempo potente: è dai piccoli gesti di ognuno che può partire il vero cambiamento.

HUMANA People to People Italia con questa iniziativa vuole lanciare una vera e propria “call to action” rivolta agli studenti perché si mettano alla prova intraprendendo nuovi percorsi di protagonismo sociale. IIl progetto è finalizzato a sostenere i progetti educativi di HUMANA in Africa ma anche a sperimentare nuove forme di sostegno a favore della propria scuola e del territorio in cui i ragazzi vivono. Il format si sviluppa infatti sul continuo rimando tra narrazione sul palcoscenico, interazione con la platea e proiezione di immagini. La conclusione dell’incontro non è scontata e pone gli studenti di fronte a delle scelte.