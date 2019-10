Inaugura a Villa Venier il nuovo caffè letterario

Sabato 12 ottobre a Villa Venier verrà inaugurato il nuovo caffè letterario, nelle stanze site al piano terra, alle ore 15.30. Villa Venier, villa seicentesca di proprietà comunale, da qualche anno ha conosciuto un processo di valorizzazione, con la rifunzionalizzazione degli spazi interni e l’organizzazione di iniziative per aprirla al pubblico.

A mostre d’arte, fotografia, all’apertura dell’Archivio Storico Comunale, all’uso delle sale per la celebrazione dei matrimoni civili, si aggiunge ora l’apertura del Caffè Venier. Una realtà che sarà a servizio dei fruitori del parco e dei numerosi utenti delle attività presenti al piano primo e secondo della villa. Una realtà che si sposerà con la biblioteca comunale di prossima realizzazione. Una realtà a servizio delle attività comunali, come i corsi dell’Università del Tempo Libero e numerose manifestazioni.

Lo spazio di proprietà comunale, oggetto di procedura di assegnazione ad evidenza pubblica, sarà composto da diversi ambienti: dalla zona caffetteria, allo spazio cucina, ad uno tavola calda. Nel salone di ingresso alla Villa, promiscuo alle varie attività, si troverà uno spazio dedicato alla lettura e al relax, dando il benvenuto al visitatore: da qui ci si potrà spostare alle sale dedicate alle mostre, agli altri spazi della villa.

Il Sindaco Fabrizio Bertolaso: «L’apertura del caffè letterario è un grande traguardo per il Comune di Sommacampagna e la sua comunità. Villa Venier può finalmente dirsi uno spazio culturale completo, vantando un servizio a supporto delle attività qui presenti, garantendo un rispetto dell’edificio storico. Si completa il lavoro di assegnazione degli spazi che ci eravamo preposti come Amministrazione.” Il sindaco conclude: “Nei prossimi mesi partirà il cantiere per il restauro delle barchesse: la realizzazione della nuova biblioteca comunale sarà la prossima meta da raggiungere».

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/ComuneSommacampagna