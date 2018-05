A Villa Rizzardi di Negrar Darwin Pastorin presenta "Lettera a un giovane calciatore"

Nell’ambito dell’esperienza del Premio “Emilio Salgari” di Letteratura Avventurosa, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Negrar e l’Università del Tempo Libero organizzano un incontro mensile (di venerdì) tra lettori e narratori italiani da settembre 2017 a maggio 2018, con la convinzione e la speranza di proseguire nel tempo. Ultimo appuntamento, venerdì 25 maggio 2018: Mario Allegri introdurrà e colloquierà con Darwin Pastorin autore deLettera a un giovane calciatore (Chiare lettere, 2017).

Poiché la letteratura è universale, ignorando barriere e confini, l’ingresso è libero. L’iniziativa promuove l’interesse per la lettura e, suggerendo un rapporto proficuo tra lettore e libro, ne suscita fascino e piacere. La lettura aiuta a comprendere, a interpretare e conoscere un’opera. Trasforma il sogno in vita e la vita in sogno. Contribuisce alla libera formazione della persona, interpreta il mondo ma non si arroga il compito di cambiarlo.

Grazie a tutti. Al prossimo anno!!

Al termine: Guerrieri Rizzardi ospita l’aperitivo e il catering dell’Università del Tempo Libero di Negrar.Un’occasione per incontrarsi e conoscersi.

Potete anche partecipare alla cena a cui interverrà l’autore organizzata dopo l’incontro presso il Ristorante Caprini di Torbe.

