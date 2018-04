Grande Festa di Primavera nell'incantevole parco di Villa Buri a Verona

Vi invitiamo a festeggiare la primavera nell'incantevole parco di Villa Buri onlus. Un nutrito programma di attività per grandi e piccini: dalla visita alla villa e al parco, ai laboratori per creare e saperfare, alle danze popolari, alla musica e alle mostre. È un'occasione per incontrare le associazioni e il mondo no-profit del territorio, conoscere le loro attività e gli ideali che portano avanti.

Vi aspettiamo!

www.villaburi.it

(fonte Facebook)