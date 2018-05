Vilafranca Fest è....Villafranca a tutta birra: spettacoli e musica al Castello Scaligero

Associazione Baristi Città di Villafranca, organizza Villafranca Fest, la prima festa outdoor della primavera; una festa ricca di spettacoli, contenuti sportivi e sociali nella stupenda e storica cornice del Castello Scaligero di Villafranca.

Con il 2018 si arriva alla 20° edizione; partita da una semplice festa tra amici, è arrivata dopo 20 anni a proporre una rassegna musicale di importanza nazionale e collaborazioni con importanti realtà territoriali.

L'edizione 2018 di Villafranca Fest si svolgerà dal 24 maggio al 3 giugno!

Si conferma anche per quest'anno il profilo sociale con la partecipazione di varie associazioni locali e la presenza di stand informativi contro gli abusi grazie alla presenza del SERT.

La manifestazione si svolge all'interno del Castello Scaligero di Villafranca, punto di riferimento della città, con parcheggi comodi, luogo ideale per i giovani e le famiglie che vogliono trascorrere una giornata divertente o una serata piacevole.



Villafranca Fest come consuetudine propone tributi di gruppi a livello mondiale; si inaugurerà la rassegna con un grande ritorno a Verona della Mercury Band con tributo ai QUEEN ( Giovedi 24 maggio)

Venerdi 25 maggio la serata dedicata al mitico DJ Walter Master storico dj della famosa Discoteca Atrium. Sabato 26 Maggio ritornerà l’appuntamento annuale con Summer Xmas Dj con Domus D, Sabato 2 giugno la serata sarà dedicata a RADIO STUDIO PIU' , direttamente dal programma SUPERSONIK Marco Santini e dj Dami.

Per il primo anno, Domenica 27 si terrà un contest Rapper “KNOWLEDGE ARENA” una sfida diretta tra rappers , che si svolgerà nel pomeriggio per concludersi con l'esibizione dei vincitori delle precedenti edizioni , a seguire concerto di EN?GMA.

La seconda settimana inizierà con il tributo a Michael Jackson a cura della JacksonOne, ospiti in numerose trasmissioni su Mediaset (Giovedi 31 Maggio).

La programmazione prosegue Venerdi 2 Giugno e lo storico appuntamento storico con la serata afro di Dj Yano; La manifestazione si concluderà domenica 3 Giugno con il ritorno nel castello scaligero dei RIFF RAFF e il loro tributo rock agli ACDC.` Nel ventesimo anniversario, per la prima volta, viene introdotta una grande novità aperta a tutti, una LUDOTECA A CIELO APERTO, con tantissimi giochi da tavolo da provare, e la possibilità di partecipare ai tornei di Fridaynight Magic the gathering, La Leggenda dei 5 Anelli, Standard Shodown Magic e Shadespire organizzati da Ludicamente nelle serate 25,26,27.

Tra i vari appuntamenti sono previsti vari giorni di attività sportive, sabato 26 maggio la Polisportiva San Giorgio organizza una giornata con tornei di miniBasket e minivolley e spazio ai più piccoli con l’opportunità di partecipare a Gioca Lo Sport con prova gratuita. In conclusione, uno spazio sarà dedicato alla premiazione delle squadre e atleti che si sono maggiormente distinti nell’annata. Domenica 3 i ragazzi del Centro Auditorium Music allieteranno i presenti con le esibizioni della scuola di danza.

Le domeniche propongono pomeriggi di divertimento per le famiglie con giochi dedicati ai bambini e musiche dei cartoon. Durante tutta la manifestazione sarà presente una zona dedicata ai bambini con gonfiabili e animazione. All'interno del Castello un’ampia varietà di stand gastronomici allieterà le serate di festa: dal Risotto all’Isolana alla Pizza cotta nel forno a legna, dagli Arrosticini Abruzzesi ai famosi panini del Rapa, dalla Cotoletteria alla Friggitoria ed infine gli hamburger di Angus

Ogni sera le cucine saranno aperte dalle ore 19.00.



A Villafranca Fest l'ingresso è gratuito ogni sera.

