Veronica Pivetti protagonista al Teatro Nuovo di Verona in "Viktor und Viktoria"

Dal 26 al 29 novembre Veronica Pivetti è la protagonista di "Viktor und Viktoria", commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold Schünzel del 1933, regia di Emanuele Gamba.

Alla ricerca di una scrittura teatrale, Susanne Weber, attrice di provincia ridotta alla fame, approda in una Berlino degli anni Trenta che vede avanzare le nascenti forze nazionalsocialiste di Hitler. Qui incontra un collega attore immigrato dall’Italia, Vito Esposito (Yari Gugliucci). Insieme, s’immergono negli eccessi della vita notturna weimeriana condividendo fame e freddo. Finché, consigliata da Vito a fingersi Viktor, arriverà per Susanne il grande successo recitando sulle scene, en travesti, il ruolo di Victoria: sulle scene e nella vita sempre equipaggiata con un “colorato, buffo e stravagante” fallo di cotone. Quando poi il conte Frederich von Stein s’innamorerà di lei, le cose si complicheranno…

«Uno spettacolo – ha scritto Osvaldo Guerrieri sulla Stampa – elegante e a tratti lussuoso che comincia in un’atmosfera miserabile da bohème e prosegue tra grand hotel, cristalli scintillanti e abiti da gran sera in un gioco di attori ben amalgamato e in qualche punto irresistibile per l’umorismo. Veronica Pivetti in forma smagliante».

