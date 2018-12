Vigilia e pranzo di Natale al "Ristorante Vecchia Dogana"

Tra le luci natalizie del borgo medievale di Lazise, a pochi passi dalle rive del Lago di Garda, il Ristorante Vecchia Dogana vi aspetta il 24 e il 25 Dicembre per la Vigilia e per il Pranzo di Natale. Per voi un gustoso "Menù" che richiama i sapori della tradizione gardesana in un’ambientazione calda, rilassante e piena di fascino!



- Menu valido per il 24 Dicembre a pranzo e a cena e per il 25 Dicembre.

Alle ore 12.30 - APERITIVO DI BENVENUTO



MENU SERVITO

Antipasto

Trota alla gardesana con polentina morbida



Primi piatti

Risotto allo zafferano e gamberi

Tortellini di Valeggio al burro fuso e salvia



Secondo piatto

Guancetta di Bufala con salsa gremolada e contorni di stagione



Dessert

Parfait al Pandoro di Verona con fili di cioccolato fondente

Bocconcini di Pandoro e Panettone Natalizio



Caffè, Acqua gasata e naturale

Vini: esclusi



Prezzo: € 49,00 a persona

Menù Bambini (3-10 anni):

Pasta al Sugo, Cotoletta con patatine e dessert € 25,00

--

INFO E PRENOTAZIONI: 045 2429314 | info@ristorantevecchiadogana.it