Sì, lasciatecelo dire, siamo molto “gasati” all’idea di organizzare un incontro mensile sul benessere in uno spazio al coperto. Domenica, 7 aprile – 5 maggio – 2 giugno – 1 settembre – 6 ottobre – 3 novembre – 1 dicembre l’utilizzo del Palatenda, in Via Alzeri a Vigasio, ci darà modo di trascorrere una giornata che porterà i visitatori a conoscere ed approfondire il settore del benessere naturale, biologico e biodinamico.

Gli espositori proporranno prodotti naturali, cosmesi - igiene, prodotti biologici, erboristici, libri, pietre, olii essenziali e tanto altro. Operatori olistici daranno dimostrazione di varie discipline quali ad esempio: massaggi, integrazione posturale, yoga, ayurveda, shiatsu, reiki, terapie olistiche e bionaturali. Ogni domenica saranno programmate alcune mini-conferenze i cui relatori avranno a disposizione uno spazio riservato per rivolgersi a più persone .

Di mese in mese sulla pagina facebook “VigasiAmo Benessere per il corpo, la mente e l’anima” saranno pubblicati i titoli delle conferenze. Un’area sarà dedicata alla degustazione di cibo vegetariano, vegano e biologico oltre che a stands commerciali di eccellenze alimentari. L’organizzazione sarà curata dall’Associazione ArteAnima.

