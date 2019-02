"Vigasiamo", artigianato e curiosità per un mercatino imperdibile

Ed ecco che dopo il grande successo dell’ultima edizione della Fiera della Polenta, Vigasio si apre a nuove esperienze con manifestazioni mirate a coinvolgere gli abitanti, e non solo, per godere di domeniche all’aperto, conoscere persone, apprezzarne il lavoro e la passione, condividere momenti di serenità.

“VigasiAmo Artigianato & Curiosità” sarà la denominazione di un nuovo mercato a cura dell’Associazione ArteAnima che da diversi anni è attiva sul territorio veneto.

La finalità dell’Associazione ArteAnima è quella di sviluppare professionalmente incontri tra gli espositori associati ed il pubblico, garantendo sempre una buona qualità della merce esposta, dove scoprire la creatività di abili artigiani. Menti creative e mani abili.

Un mercato dove trovare tante curiosità, antiche moderne, vintage, shabby chic che potranno rivivere di nuova vita nelle abitazioni di chi, con cura e passione, saprà coglierne la bellezza. Alla manifestazione parteciperanno espositori che giungeranno da ogni parte d’Italia. L’appuntamento sarà mensile, l’ingresso aperto al pubblico in Via Montemezzi a Corso Vittorio Emanuele. Un’area verrà dedicata allo street food. Truck food si alterneranno per dar modo al pubblico di trovare sempre novità e gustare specialità diverse. Hamburgher e patatine, tortellini di Valeggio, risotto di Isola della Scala, e perché no…ancora una volta polenta di Vigasio!

Divertimento, allegria, convivialità saranno l’ingrediente di domenica 31 marzo – giovedì 25 aprile - 12 maggio – 16 giugno – 15 settembre – 20 ottobre – 17 novembre e 8 dicembre.

