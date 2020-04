Video utili, culturali e divertenti per tutti i cittadini grazie a "Il Comune a casa con voi"

Dalle tante ricchezze storico-culturale delle città, ai piccoli lavori di manualità a cura del "Centro di Riuso Creativo". E, ancora, la scoperta dell’arte con i “Musei - Visti da vicino, visti sul web”, opere teatrali, ricette a cura dell’associazione “Ristorante Tipico” e tutorial per “La cura del verde”. Ma anche i suggerimenti culturali del direttore artistico del settore Spettacolo comunale, Carlo Mangolini. Video utili e divertenti che, da questo pomeriggio, saranno disponibili a tutti i cittadini con il nuovo progetto "Il Comune a casa con voi".

Da mercoledì 8 aprile, a partire dalle ore 16, nella pagina dedicata all’iniziativa, facilmente raggiungibile dalla home page del Comune, è pubblicato il primo video su “Il sistema difensivo dei Bastioni di Santo Spirito e di San Bernardino”. Successivamente, con cadenza giornaliera, dal lunedì al sabato, alle ore 10 ed alle ore 16, sarà inserito un nuovo video, con la proposta di tematiche sempre diverse ed interessanti per tutta la famiglia.

In particolare, per i più piccoli, in arrivo dal Centro di Riuso Creativo, tanti progetti divertenti da realizzare da soli o con l’aiuto dei genitori. Semplici laboratori creativi per imparare, attraverso il gioco, l’importanza del riuso di tutti i materiali di scarto che possiamo trovare in casa. Ma anche i video della Fondazione Aida, che collabora da tempo con il settore Istruzione del Comune, per il racconto di fiabe e brevi rappresentazioni teatrali dedicate ai bambini. Il progetto, nato da un’idea del sindaco Federico Sboarina, è stato reso possibile in pochi giorni grazie alla collaborazione di tutta la struttura Comune che, sotto la supervisore degli assessori Luca Zanotto, Ilaria Segala e Nicolò Zavarise, team appositamente formato per il coordinamento dell’iniziativa, ha realizzato e reso disponili tutti i video che saranno pubblicati.

A presentare oggi il progetto, nel consueto punto stampa streaming del sindaco, l’assessore all’Ambiente Segala. «Un servizio in più offerto ai nostri cittadini in questo periodo particolare che stiamo vivendo. - spiega Segala - Da oggi saranno resi disponibili, in formato video, alcuni servizi comunali attualmente chiusi a causa dell’emergenza sanitaria. Alcuni girati fanno parte di attività già esistenti mentre altri sono stati appositamente realizzati, nel giro di pochi giorni, dal personale del Comune. Una piccola attenzione che l’Amministrazione ha voluto riservare a tutti i cittadini che, da oggi, collegandosi alla home page del Comune, nella pagina riservata all'iniziativa, potranno usufruire di video informativi su tematiche sempre diverse. Naturalmente nella maggior parte dei casi non si tratta di video professionali ma di contributi 'fatti in casa' che abbiamo voluto mettere a disposizione dei veronesi. Il Comune assolve in questo modo anche alla sua funzione di promozione culturale e informazione dei cittadini».

