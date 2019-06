"Viandante", Marco Padovani in concerto a Bolca

Le musiche di Marco Padovani e i testi di Nicola Cinquetti si incontrano di nuovo e nasce "Viandante", una raccolta di canzoni inedite. Dopo una lunga stagione dedicata alla scrittura di canzoni per bambini, i due autori veronesi ritrovano l’età adulta e compongono una serie di brani che rivelano senza remore i loro crediti poetici e musicali: la canzone d’autore italiana, l’amore per il folk, le suggestioni blues.

L’occasione per ascoltare il tutto – per la prima volta in pubblico – sarà il concerto organizzato dall’associazione Euphonia e inserito nel progetto culturale “Non Fossilizziamoci: Musica, Cinema e Teatro nella Valle della Paleontologia”. Il concerto si terrà domenica 7 luglio alle ore 18.00 presso la Sede dell’Associazione Euphonia a Bolca di Vestenanova, in via Le Cole 1.

Per chi avesse piacere di camminare, il ritrovo è previsto in piazza Eichstätt a Bolca alle ore 17.30: in venti minuti di passeggiata guidata si salirà a Le Cole.

Marco Padovani sarà accompagnato da Luigi Bersanelli (chitarra), Gianni Padovani (chitarra e percussioni) e Paola Scattolo (voce).