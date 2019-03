Il tema del viaggio al centro della XVIII "Giornata mondiale della poesia" a Verona

Anche quest'anno, a Verona, il 22 e il 23 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poesia promossa dall’Accademia Mondiale della Poesia (www.accademiamondialepoesia. com) nata nel 2001 nella città che diede i natali al poeta latino Catullo e avrà come titolo “Poesia e Viaggio” in occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa di Jack Kerouac, e del libro di Eugenio Montale “Fuori di casa”.

L’evento, con ingresso libero al pubblico fino ad esaurimento posti disponibili (per informazioni e prenotazioni inviare una mail a: info@ accademiamondialepoesia.com) quest’anno, si svolgerà in due giornate e sarà condotto dal regista e attore Alfonso De Filippis.

La XVIII^ edizione si aprirà la mattina del 22 marzo, presso la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico, con i saluti delle autorità, a seguire la cerimonia di premiazione del Secondo concorso nazionale di Poesia con Immagine via Instagram che ha come tema “Il Viaggio”; nessuna prospettiva come quella del viaggio ha attirato e incantato i poeti antichi e moderni, dall'autore di Gilgamesh all'Omero dell'Odissea a Dante, da Bashō a Santōka, da Baudelaire a Rimbaud, da Whitman alla Beat Generation.

Premio per i primi 3 giovani classificati sarà un laboratorio di poesia con la poetessa Isabella Leardini. Per gli altri vincitori è previsto un diploma d’onore dell’Accademia Mondiale della Poesia (bando del concorso sul sito www. accademiamondialepoesia.com). Subito dopo si terrà la proiezione di alcune sequenze del film “L’Attimo Fuggente”.

Nel pomeriggio, dopo il laboratorio di poesia, il programma proseguirà con “Voci di donne”, un incontro di poetiche voci femminili provenienti da tutto il mondo: Sabine Messeg (Israele), Rodica Draghincescu (Romania), Rime Al Sayed (Siria),Louise Dupré (Canada), Alessandra Paradisi (Italia), Maria Teresa Giaveri (Italia), Enza Silvestrini (Italia) Luigia Sorrentino (Italia).

Alle 18.30 è prevista la presentazione del libro “Il canto delle sirene” di Nadir M. Aziza, Fondatore dell’Accademia mondiale della poesia insieme a Isabella Camera d’Afflitto e Patrizia Ippoliti. In chiusura della prima giornata lo spettacolo di poesia, musica e danza “Abbiamo parlato di vita e d’ amore” per la regia diAlfonso De Filippis. Con Alfonso de Filippis voce, Stefano Malferrari pianoforte, Cecilia Ligabue e Angela Tampellonidanza. Coreografie di Elisa Davoli.

La giornata del 23 marzo si aprirà con “L’incontro con la poesia Libanese” e a seguire la consegna del Premio Catullo che quest’anno andrà a Gaston Bellemare (per la categoria Organizzatori di Festival) e Henri Zoghaib (poeta, Libano).

L’evento proseguirà nel pomeriggio con gli incontri: “Viaggio poetico verso una nuova Europa” a cura del poeta e filosofoMarco Guzzi condotto da Michele Francesco Afferrante e l’incontro “Poesia e Viaggio” con gli interventi dei criticiAdriana Beverini (Eugenio Montale), Leopoldo Carra (Beat Generation), Susanna Tartaro (sul poeta giapponese Santoka) e Paolo Lagazzi (Attilio e Bernardo Bertolucci). A seguire Daniel Cundari interpreterà Marriage di Gregory Corso e subito dopo si terrà il dibattito e la lettura di poesia e prose dei poeti Claudio Damiani, Lorenzo Mullon Paolo Ruffilli e Luigia Sorrentino.

Chiuderà la 18esima edizione della Giornata mondiale della poesia un focus sul percorso artistico di Andrej Tarkovskij (poeta dell’immagine in movimento), curato dal giornalista e autore televisivo e radiofonico Michele Francesco Afferrante. In sala, Esposizione di opere di Claudio Jaccarino e Daniela Tomerini. Esposizione di libri di Tallone Editore.