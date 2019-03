Viaggiando in bicicletta nel mondo: "Il Gran Pavè" di Marco Roncada

Terza ed ultima serata della rassegna “Viaggiando in bicicletta nel mondo. L’esperienza cicloturistica diventa racconto”.



"IL GRAN PAVE’" di Marco Roncada - Venerdì 15 marzo alle ore 21.00 presso la sala Lucchi, in Piazzale Olimpia, 3 (quartiere Stadio), a Verona, ospiteremo nuovamente Marco Roncada, ciclista quotidiano e cicloturista per passione. Avevamo già avuto il piacere di sentire la sua narrazione briosa ed appassionata due anni fa, quando presentò un viaggio in Inghilterra. Ed ora ritorna con una nuova avventura, un’ escursione estiva nelle due vie di intendere la bicicletta: l’agonismo tradotto leggenda sull’intero percorso della Parigi-Roubaix e il placido turismo sull’ infinito reticolo di ciclabili pianeggianti delle Fiandre, seguito dall’ inevitabile sconfinamento in territorio olandese.

La serata è organizzata da FIAB Amici della bicicletta. L’ingresso è libero.