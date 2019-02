Con Fiab Verona prosegue la rassegna "Viaggiando in bicicletta nel mondo"

Prosegue la consueta rassegna “Viaggiando in bicicletta nel mondo. L’esperienza cicloturistica diventa racconto”, organizzata da FIAB Verona Amici della bicicletta, con la proiezione di “In bici da Verona alla Macedonia attraverso i Balcani”.

Cinque amici si ritrovano ancora una volta a sognare un nuovo viaggio in sella all’amata bicicletta e, come hanno già fatto, decidono che il modo migliore di vivere intensamente questa esperienza sia quello di partire dal garage di casa. E così il 3 di aprile, sotto un cielo bigio, ma con il morale alle stelle, sono già in sella a percorrere la ciclabile dell’Adige e poi quella della laguna di Venezia.

Cosa li aspetta? A fine marzo a Sarajevo nevicava… Non perdetevi il loro racconto, vi aspettiamo venerdì 15 febbraio alle ore 21.00, in sala Lucchi, Piazzale Olimpia 3, quartiere Stadio, Verona. L’ingresso è libero.