Al via la 32esima edizione di "Viaggiando in Bicicletta nel Mondo" con una serata sul clima

Venerdì 7 Febbraio alle ore 21 in Sala Lucchi dello Stadio prenderà il via la 32esima edizione di “Viaggiando in bicicletta nel mondo” la rassegna di cicloviaggi raccontati per immagini curata da Fiab Verona. Daniele Pernigotti, giovane di Marghera, ci racconterà la nascita del progetto Ride With Us, la ciclocarovana che dal 2014 collega Venezia, simbolo della fragilità idrogeologica, con le maggiori capitali europee, da Copenaghen a Parigi, da Torino a Bonn, da Katowice a Brussels.

Oltre a consentire la libera partecipazione dei ciclisti, anche per pochi km, Ride With Us organizza lungo il percorso eventi serali per sensibilizzare e confrontarsi con la cittadinanza sul cambiamento climatico in atto. La serata sarà arricchita dalla partecipazione di Sergio Renier, cantautore di Marghera, da sempre sensibile e attivo sui temi ambientali. Gli altri due appuntamenti della rassegna 2020 si terranno Venerdì 13 Marzo e Venerdì 3 Aprile sempre in Sala Lucchi dello Stadio con inizio alle 21 e avranno per tema rispettivamente il Kirghizistan e “La Mancha, sulle orme di Don Chisciotte”.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/adbverona/