Visita guidata a Verona lungo la via Postumia

Decimo appuntamento di un ciclo di 13 tra incontri e visite guidate. Visiteremo “San Zeneto”, San Lorenzo, Sacello delle Sante Teuteria e Tosca, Santi Apostoli. Accompagnatore d’eccezione il tanto apprezzato prof. Gianni Lollis, guida artistica.

Qualche anticipazione:

Su quale via romana si trova “San Zeneto”?

Cosa ci fa un sasso erratico nella chiesa di “San Zeneto”?

Un tempio pagano nel sito di San Lorenzo?

Sante Teuteria e Santa Tosca: chi erano costoro?

Ritrovo ore 14.30, in via San Zeno in Oratorio 13 (cortile interno). Durata del percorso 2 ore circa. Chi preferisce: ritrovo anticipato alle ore 14

all’incrocio tra via Albere e via Palladio, lato angolo bar e aiuola verde

camminata insieme per raggiungere alle 14.30 via San Zeno in Oratorio 13 (cortile interno).

È richiesto un contributo di 5 euro.

Il programma potrà subire delle variazioni. L’organizzazione declina ogni responsabilità che rimane a carico di ciascun partecipante.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Mail: ctgleali@gmail.com

- easygreenverona@gmail.com

- info@associazionesantalucia.it

Cell. 340 984 3730 - 349 213 7508

Web: www.ctgleali.it

- www.viaalbereverona.com

- www.associazionesantalucia.it

Prossimo appuntamento venerdì 27 settembre 2019: il Novecento.