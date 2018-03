L’Amarone torna in Vetrina tra degustazioni e solidarietà a Villa Mosconi Bertani

L’Amarone torna in Vetrina dal 3 al 4 marzo 2018 per il terzo anno con un evento che rientra nel più ampio progetto del Palio del Recioto e dell’Amarone, voluto dal Comune di Negrar per affiancare, allo storico Palio dedicato al Recioto, un’occasione di promozione anche per il Grande Rosso Veronese.

Il programma

Sabato 3 marzo:

18.00 – 22.00 degustazione di Amarone aziende partecipanti con prodotti gastronomici

15.30 convegno sull’enoturismo in Valpolicella a cura della Strada del Vino Valpolicella – ingresso libero

17.00 asta benefica – ingresso libero

Domenica 4 marzo:

11.00 intronizzazione nuovi cavalieri dello Snodar – ingresso libero

11.00 – 20.00 degustazione di Amarone aziende partecipanti con prodotti gastronomici

Il prezzo al pubblico per la degustazione è di 25 euro (nel prezzo è compreso il bicchiere e la tasca per riporlo) e sarà a disposizione un buffet di salumi, formaggi e risotti.

Informazioni

Strada del Vino Valpolicella – info@stradadelvinovalpolicella.it (tel. 0457701920).

