Un cuore di Vespa: a Verona il raduno "Vespa Love"

Sabato 15 febbraio al Verona in Love si svolge Vespa Love: un cuore di Vespa con parcheggio ed esposizione veicoli a cura del Vespa Club Verona in Cortile Mercato Vecchio, Verona.

Ritrovo alle ore 14 in Piazza Viviani (piazza della Poste), trasferimento in Cortile Mercato Vecchio per disegnare con i nostri amati veicoli un cuore di Vespa!

Aperitivo di benvenuto offerto. Sono ammessi esclusivamente Vespa, Cosa e Piaggio Ciao.

Informazioni e contatti

