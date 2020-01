​"Veronesi illustri", focus sul pittore Girolamo dai Libri alla Società Letteraria

Si terrà venerdì 31 gennaio, alle ore 17.30 alla Società Letteraria, il secondo appuntamento per il 2020 del ciclo di lezioni sui “Veronesi illustri in Europa e Verona centrale nella storia”. Al centro dell’incontro, tenuto dalla professoressa Monica Molteni, la vita e l’operato del miniatore e pittore Girolamo dai Libri. L’artista iniziò la sua attività eseguendo parecchie miniature per i corali di S. Maria in Organo.

La lezione, che si inserisce in un ciclo di seminari informativi sulla città e sui suoi personaggi celebri, è promossa dall’Associazione dei Consiglieri comunali Emeriti del Comune in collaborazione con l’Università e la Società Letteraria di Verona.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a novembre. I prossimi sono: il 13 febbraio lezione sul musicista e compositore Evaristo Felice Dall’Abaco, il 28 febbraio il pittore Nicolò Giolfino; il 12 marzo il pittore Pietro Rotari; il 26 marzo Silvia Curtoni Verza e i salotti veronesi fra Sette e Ottocento; il 9 aprile lezione su Maddalena di Canossa; il 23 aprile focus su Felicita Bevilacqua La Masa; il 7 maggio si parlerà dello scrittore Emilio Salgari. Il ciclo di incontri terminerà il 21 maggio con l’approfondimento su Giovanni Zenatello.

Tutte le lezioni sono ad ingresso libero e si tengono negli spazi della Società Letteraria di Verona, in piazzetta Scalette Rubiani 1, con inizio alle 17.30.