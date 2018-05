 A Veronafiere Vapitaly la più importante manifestazione europea dedicata al vaping 

Apre sabato la quarta edizione di Vapitaly (Veronafiere 19 – 21 maggio, entrata Re Teodorico) la Fiera Internazionale del Vaping e della e-cigarette. Nei tre giorni di manifestazione (sabato e domenica la fiera è aperta al pubblico, lunedì ingresso riservato agli operatori), Vapitaly diventerà il punto di riferimento per l’intero comparto della sigaretta elettronica, per produttori di hardware e aromi, per vaper e appassionati, oltre che momento di confronto istituzionale con gli esponenti della politica chiamati a discutere della riforma del comparto.

Con oltre 23.500 tra operatori e appassionati che, l’anno scorso, hanno visitato la fiera, Vapitaly si è attestata come prima manifestazione europea di settore, superando Parigi e Manchester. Nel 2017 Vapitaly ha ottenuto il riconoscimento di Fiera Internazionale da parte della Regione Veneto.

Per questa quarta edizione, saranno presenti nei padiglioni 11 e 12 di Veronafiere, 171 espositori, di cui il 50% stranieri, provenienti in particolare da Cina, Stati Uniti e Francia. I professionisti del settore presenteranno ai consumatori italiani le ultime novità sia in termini di innovazioni tecnologiche e di hardware che per quanto riguarda le tendenze in fatto di gusti e aromi da svapare.

L’ingresso a Vapitaly è gratuito con registrazione obbligatoria sul sito www.vapitaly.com.

La manifestazione è riservata a un pubblico maggiorenne.

Per ragioni di sicurezza non è consentito l’ingresso agli animali.