Veronafiere: la Pietra naturale italiana protagonista a Marmomac 2018

Un settore che a livello mondiale registra un interscambio di 18 miliardi di euro dei quali 4,2 generati in Italia. E’ quello che da mercoledì 26 settembre si dà appuntamento alla 53^ edizione di Marmomac (Veronafiere, 26-29 settembre) – presentata oggi a Veronafiere dal presidente Maurizio Danese, dal direttore generale, Giovanni Mantovani e dal sindaco Federico Sboarina - , la fiera tra quelle a più alto tasso d’internazionalità a livello globale.

Un primato confermato dai numeri per la rassegna dedicata alla pietra naturale (dai grezzi ai lavorati) e all’industria delle tecnologie e macchinari più importante al mondo: oltre 1.600 aziende espositrici di cui il 62% estere da più di 55 Paesi presenti, con oltre 67mila visitatori attesi da più di 140 nazioni. Piattaforma di promozione di riferimento mondiale, la manifestazione veronese è anche l’occasione per affermare le griffe italiane dei suoi distretti, per un comparto nazionale che vale 4,2 miliardi di euro, comprese le tecnologie. Un’industria che conta 3.300 aziende (oltre 34mila gli addetti) e che fa dell’export il proprio cavallo di battaglia con oltre i tre quarti del fatturato generato dalla domanda internazionale.

Innovazione, design e formazione sono le direttrici di sviluppo del 53° Marmomac, concetti rappresentati anche dalle mostre The Italian Stone Theatre, il padiglione che fonde ricerca, sperimentazione, pietra e tecnologie italiane. Il tema per l’edizione 2018 è Acqua e Pietra e quest’anno vede il debutto di un percorso dedicato agli artisti per esaltare il dialogo tra acqua e materiali litici negli ambienti destinati ad accoglienza e al benessere.

Altra novità è la mostra in cui grandi marchi dell’arredo e del design creano progetti specifici per le aziende del marmo. Grande spazio poi agli architetti: a loro sono riservati i corsi di formazione e aggiornamento della Marmomac Academy, così come il nuovo portale web studiato a misura dei progettisti che utilizzano il marmo.

Un trend sempre più diffuso dal momento che l’88% degli architetti che visitano la fiera dichiarano che la pietra sarà presente nei loro lavori futuri. Tornano, infine, anche i due riconoscimenti targati Marmomac: l’Icon Awardindividua l’opera del The Italian Stone Theatre che diventerà immagine della campagna promozionale 2019, mentre il Best Communicator Award, premia la cura e l’originalità delle aziende espositrici nell’allestimento fieristico.

Info: www.marmomac.it