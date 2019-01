Si scaldano i motori a Veronafiere: in arrivo l'11^ edizione del Motor Bike Expo

Per l’undicesimo anno consecutivo, dal 17 al 20 gennaio 2019, il grande salone internazionale della moto fa dunque tappa nella città scaligera, partendo dai numeri-record dell’edizione del decennale; nel 2018 i visitatori furono 167.000, 700 gli espositori – provenienti da tutto il mondo – distribuiti su 7 padiglioni, per un totale di quasi 80.000 metri quadrati di esposizione al coperto, oltre 60 gli eventi (comprese le esibizioni e gli show su 21.000 metri quadrati di aree esterne) che costellarono i quattro giorni di apertura.

Sull’onda dell’entusiasmo degli appassionati “puri”, quelli ai quali si rivolge soprattutto il salone, e della fiducia accordata dagli espositori, dai grandi marchi industriali agli atelier più esclusivi, gli organizzatori Paola Somma e Francesco Agnoletto (che festeggiano i venticinque anni di attività imprenditoriale nel settore) e Veronafiere hanno predisposto un’edizione 2019 ancora più ricca ed attraente.

Invariata la formula originale: all’esposizione della grande produzione industriale (moto, abbigliamento, accessori e componenti), proposta in tutte le sue declinazioni, per l’uso della moto su strada, off-road e sportivo, si affianca quella del settore custom, il mondo delle personalizzazioni, delle special, dei pezzi unici (vere e proprie opere d’arte), in cui Motor Bike Expo è leader e punto di riferimento a livello internazionale. Spazi particolari sono dedicati al turismo in moto e alla mobilità sostenibile.

Nelle grandi aree esterne per quattro giorni domina lo spettacolo, su due e quattro ruote; protagonisti stunt-men, funamboli della guida, enduristi e specialisti del drifting ovvero dell’arte di condurre l’auto costantemente in derapage. Gli spazi aperti sono anche il regno dei test-drive delle moto esposte nei padiglioni e della scuola guida, affidata quest’anno ad un fuoriclasse come Marco Lucchinelli, ex-campione del mondo di velocità. In un certo senso anche le strade di Verona diventeranno percorsi di prova: il pubblico potrà infatti testate alcune vetture della gamma Honda che, oltre a fregiarsi del titolo di auto ufficiale di MBE 2019, con il nuovissimo SUV CRV-V Hybrid, esporrà non solo mezzi a due ruote della sua vastissima produzione.

Anche nel 2019 a caratterizzare Motor Bike Expo saranno gli eventi: premiazioni di campionati sportivi, a cominciare dal CIV ovvero il massimo torneo nazionale della velocità, presentazioni di programmi sportivi (come quello del Misano World Circuit), di moto, sia special sia da competizione, e di team, presentazioni di libri e di video, conferenze e incontri su imprese compiute ed altre in programma.

Uno spazio particolare è occupato da Motor Bike Education, iniziativa assolutamente originale, giunta alla 6.a edizione, che giovedì e venerdì porta in fiera quasi 1000 studenti degli istituti superiori di tutta Italia e offre loro una mattinata formativa grazie ai workshop, brevi lezioni tenute da professionisti ai massimi livelli del business delle due ruote. Si ripete l’incontro “Vivere la moto”, promosso dal Comitato Coordinamento Motociclisti di Verona, che domenica 20 porterà lungo un itinerario cittadino un corteo di un centinaio di moto per richiamare l’attenzione sui temi della sicurezza.