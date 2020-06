A Verona tornano teatro e musica tra sonetti di Shakespeare e tradizione scaligera

Dopo mesi di chiusura e sipari abbassati, lunedì 15 giugno a Verona lo spettacolo riparte dai giovani. Con una serata di musica e teatro organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto anche la città scaligera torna ad accendere le luci dello spettacolo dal vivo.

Ad aprire la serata al Chiostro Sant'Eufemia con una selezione dei Sonetti di Shakespeare saranno gli allievi della Scuola Teatrale d’Eccellenza, seguiranno poi il coro di voci bianche e il coro giovanile di A.LI.VE Accademia Lirica Verona diretti dal maestro Paolo Facincani, che si esibiranno nel Canto degli Italiani e in un repertorio di canzoni che varia dalla tradizione veronese, come La bicicleta o il celebre Voria cantar Verona, in ricordo del poeta Berto Barbarani, a brani di musica moderna, rythm and blues, melodica italiana, pop contemporaneo e musical.

L’accompagnamento musicale sarà del maestro Claudio Sebastio al pianoforte e Fabio Cobelli alla batteria. Anna Pasqualini, Annamaria D'Onghia e Nicolò Bruno, allievi della Scuola di Teatro di A.LI.VE. diretta dalle docenti Silvia Masotti e Camilla Zorzi, reciteranno una scena dialogata e un monologo tratti da Re Lear e Il Mercante di Venezia di Shakespeare.

Il programma

Lunedì 15 giugno 2020, ore 18.30 - Chiostro di Sant’Eufemia Verona

Poetry Death Match

Regia Giorgio Sangati

Con gli allievi della Scuola Teatrale di Eccellenza del Modello TeSeO Veneto del Teatro Stabile del Veneto in partnership con Accademia Teatrale Veneta: Elena Antonello, Emma Abdelkerim, Arianna Calgaro, Angelo Callegarin, Jessica Sedda e con A.LI.VE. coro voci bianche e coro giovanile

Maestro del coro Paolo Facincani

soliste di canto moderno Virginia Castagnetti, Elena Fezga

pianoforte Claudio Sebastio

batteria Fabio Cobelli

Maestre di teatro Silvia Masotti, Camilla Zorzi

con Anna Pasqualini, Annamaria D'Onghia, Nicolò Bruno

Programma musicale

Il canto degli italiani (M. Novaro, G. Mameli)

La bicicleta (canto popolare)

Voria cantar Verona (B. Barbarani, E. Zanfretta, P. Pachera)

Anda batanda (canto popolare)

Something’s got a hold on me (J. e L. Kirkland, P. Woods)

E se domani (Mogol, A. Testa, G. Calabrese, C. A. Rossi)

You raise me up (J. Gobran)

You’re the one that I want (J. Farrar)

Abendrhue (W. A. Mozart)

Programma teatrale

Poetry Death Match - I sonetti di Shakespeare n. 64, 65, 90, 130, 148

I sonetti di Shakespeare n. 64, 65, 90, 130, 148 Dialogo Lear Matto da Re Lear di Shakespeare (atto I scena IV)

Monologo di Bassanio da Il Mercante di Venezia di Shakespeare (atto III scena II)

Informazioni e contatti

Web: http://www.teatrostabileveneto.it