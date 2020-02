Teatro del Lemming in Fucina con "Edipo – Tragedia dei sensi per uno spettatore"

Il Teatro del Lemming sarà ospite a Fucina Culturale Machiavelli dal 10 al 12 febbraio per uno spettacolo che mette al centro della scena lo spettatore. "Edipo – Tragedia dei sensi per uno spettatore", è una rappresentazione su prenotazione della durata di 30 minuti, che potrà essere vista da un solo spettatore per volta.

Lo spettacolo avrà luogo nei giorni di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 febbraio dalle 16 alle 20.30. Lo spettatore può acquistare il suo biglietto al link https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/events/edipo-tragedia-dei-sensi-per-uno-spettatore/.

La storia di Edipo viene vissuta in prima persona da chi decide di entrare nella tragedia: il Teatro del Lemming vuole abbattere la quarta parete e permettere al pubblico di vivere attivamente la trama. Lo spettatore sarà chiamato a fidarsi ciecamente – nel vero senso della parola – degli attori, e a seguirli in questo viaggio in solitaria dentro le vicende di Edipo.

I dubbi che affliggono Edipo sono i dubbi di qualsiasi uomo: la cecità interiore che lo affligge spesso affligge anche l’uomo moderno. Chi sono io? Come ho potuto vivere tutto questo? Lo spettatore viene bendato e guidato da attori di cui si deve totalmente fidare in un’esperienza immersiva, che per trenta minuti lo conducono attraverso una vera e propria tragedia dei sensi.

Teatro del Lemming è un centro internazionale di produzione e ricerca con sede a Rovigo, che si prefigge l’obiettivo di portare avanti la sperimentazione teatrale, andando a lavorare sulla drammaturgia, sullo spazio teatrale, sul ruolo dell’attore e quello dello spettatore. Teatro del Lemming porta in scena “Edipo – Tragedia dei sensi per uno spettatore” dal 1996, riscuotendo successo ad ogni replica sia da parte del pubblico che della critica.

Fucina Culturale Machiavelli è un’impresa culturale no profit nata nel 2015 da un gruppo di giovani professionisti dello spettacolo. Arrivata al suo quarto anno di attività, ospita all’interno della sua stagione artistica compagnie teatrali professionali che mettono in scena spettacoli per adulti e bambini, corsi di formazione teatrale e professionale e porta avanti il progetto musicale di Orchestra Machiavelli dall’anno della sua fondazione.

Biglietti acquistabili esclusivamente online, al link: https://www. fucinaculturalemachiavelli. com/events/edipo-tragedia-dei- sensi-per-uno-spettatore/

