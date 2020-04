Studio la Città presenta online la mostra collettiva "Vetro"

L'emergenza sanitaria che si protrae ormai da settimane ha costretto Studio la Città a rimandare l'inaugurazione delle mostra prevista per lo scorso 21 marzo. In attesa di poter riaprire al pubblico, Studio la Città non si ferma e vi invita a visitare da casa la collettiva: "Vetro". Come? «Abbiamo realizzato per voi - spiega in una nota la galleria Studio la Città - un video dedicato alla mostra che è soprattutto un racconto per immagini dove sarete accompagnati nella visita da una guida d'eccezione: Hélène de Franchis, curatrice dell'esposizione».

«Questo video-racconto è stato realizzato a distanza, - prosegue la nota la galleria Studio la Città - con il materiale raccolto in fretta nei giorni subito antecedenti alla nostra inaspettata chiusura. Avremmo potuto attendere per realizzarlo in maniera più professionale ma ci è sembrato giusto prediligere la condivisione alla perfezione, per dare modo a tutti voi di fruire dell'arte dalle vostre case. Sicuri che chi ci segue saprà comprendere e perdonare qualche difetto nel prodotto finale, lo mettiamo a vostra disposizione con l'augurio migliore: rivederci presto!»